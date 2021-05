Lenterally botst op inflatievrees

De grootste holding van het land kondigde vorig jaar al aan het dividend met een vijfde te verlagen, tot bruto 2,50 euro per aandeel. Maar dat is klein bier - pun intended - vergeleken met de brouwer. Die heeft om zijn schuldenberg onder controle te houden de jongste drie jaar de hakbijl gezet in de uitkering: van 3,60 naar 0,50 euro bruto per aandeel, waarmee jaarlijks dik 6 miljard euro extra in huis blijft.