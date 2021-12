Lichtrode start op til op Europese beurzen

De Bank of Japan ligt op koers om dit jaar het kleinste bedrag ooit te besteden aan Japanse ETFs sinds 2012, toen toemalig premier Shinzo Abe met zijn 'Abenomics' een periode van omvangrijke stimulus op gang trapte. De BOJ, in balansomvang groter dan de hele Japanse economie, kocht tot 27 december in totaal 873,4 miljard yen (6,7 miljard euro) aan op de beurs verhandelde trackers. Dat is een fractie van de 7.100 miljard yen die het vorig jaar kocht om de markt te ondersteunen. De daling werd officieel gesignaleerd in maart toen de BOJ haar basisdoel voor 6 biljoen yen aan jaarlijkse ETF-aankopen schrapte, hoewel ze beloofde door te gaan met ingrijpen als het sentiment zou verslechteren.