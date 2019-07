Lost Barco de verwachtingen in?

Het is even knipperen met de ogen, maar het staat wel degelijk zwart op wit in het kwartaalrapport: een minnetje bij het aantal nieuwe betalende abonnees dat Netflix op de Amerikaanse thuismarkt kon strikken.

De wereldmarktleider in films en series 'streamen', over het internet in plaats van via een duur kabelabonnement met opzetkastje, telde eind juni 60,1 miljoen Amerikanen als betalende klant. Dat zijn er 130.000 minder dan een kwartaal eerder. De cijfers zijn niet helemaal vergelijkbaar, maar voor zover we in Netflix' archief konden nagaan is zo'n krimp geleden van het derde kwartaal van 2011. Toen telde Netflix 23,8 miljoen abonnees.