'Zeer veel kopwinden voor Ontex dit jaar'

Goedemorgen. Het financieel debacle rond Archegos Capital was gisteren duidelijk voelbaar in New York, waar de bankwaarden onder druk stonden. Optimisme over de economie liet echter toe de verliezen beperkt te houden. De Dow Jones sloot 0,3 procent hoger, onder meer dankzij Boeing, terwijl de S&P500 0,1 procent verloor. De Nasdaq ging 0,6 procent lager, mogelijk doordat het einde van de maand in zicht is en beleggers hun portefeuilles aanpassen.