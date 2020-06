Luc Tack verstevigt zich in Tessenderlo

Goeiemorgen. Wat een dag was gisteren. De Amerikaanse recessiewaakhond NBER kondigde aan dat de VS in recessie zit na de langste economische expansieperiode ooit. Maar dat was niet van tel op de aandelenmarkten. Technologiebeurs Nasdaq sloot op een vers puntenrecord en heeft de coronacrisis helemaal verteerd. De bredere S&P500 knoopte weer aan met jaarwinst in de meest duizelingwekkende rally in decennia. Geen enkel van de 500 Amerikaanse steraandelen boekte in de afgelopen 10 weken verlies.