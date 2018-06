MDxHealth in zee met Philips

Het is straks uitijken naar de koersreactie van MDxHealth . De Luiks-Californische specialist in kankerdiagnose sluit een deal met Philips. MDxHealth gaat de door Philips ontwikkelaar biomaker, een soort voorspeller, voor het risico op prostaatkanker wereldwijd in licentie nemen. Er worden geen financiële details vrijgegeven. Dat is belangrijk voor de uiteindelijke lancering van InformMDx, een prostaatkankertest.

Lijkt dus positief nieuws - Philips is een grote naam -, maar geen cruciaal nieuws. Zoals we dinsdag nog benadrukten in de wekelijkse livechat, staat of valt MDxHealth met het succes van twee andere prostaatkankertesten op de Amerikaanse markt, ConfirmMDx en SelectMDx. En zeker op korte termijn gaat de groep - dat het Amerikaanse verkoopsteam in 2017 verdubbelde - fors moeten investeren in marketing om de testen ook effectief te laten voorschrijven. Dat is lang geen certitude, zoals de verschillende omzetwaarschuwingen vorig jaar illustreerden.