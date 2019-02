Machtsblokken boven Nyrstar beginnen aan eindspel

Door de strenge regulering in ons land kan de eerste beursmakelaar die geen commissieloon aanrekent voor aandelentransacties voorlopig geen Belgische kleine beleggers als klant aanvaarden.

Alleen Belgen die kunnen bewijzen dat ze 'professionele' ervaring hebben met financiële markten of een adres in het buitenland hebben mogen klant worden bij JFD Brokers. Wie bijvoorbeeld minstens een jaar werkte in de financiële sector, in 2018 minstens 40 transacties 'van significante omvang' deed of een beleggingsportefeuille (inclusief cash) van een half miljoen euro bezit, is welkom. Een zogeheten professional moet aan twee van die drie criteria voldoen.

'We zijn er druk mee bezig om dit te verbeteren,' verduidelijkt de Nederlander Paul Lamain, die als agent in de Benelux fungeert voor de Cypriotische beursbank. 'Tot we de perfecte oplossing hebben voor de Belgische regelgeving rond valutatrading en de hefboomproducten CFD's zullen we daarom geen marketing voeren in België.'