Markten lager na Iraanse aanval

De beste gratis reclame die Corona ooit kreeg was het nummer 'Me and Julio Down by The Schoolyard' van Paul Simon. In het catchy refrein zingt Simon over 'Rosie, the queen of Corona.' Menig muziekliefhebber veronderstelde dat het over het Mexicaanse bier ging. Maar dat bleek - zo verklaarde Simon later - niet correct. Rosie was geen bierkoningin maar een fictieve inwoonster van de Latinowijk Corona in Queens, New York.