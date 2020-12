Een opgemerkte stijger gisteren op Wall Street was Intel . De chipgigant staat na enkele zwakke jaren in het vizier van de notoire aandeelhoudersactivist Dan Loeb. Loeb roept de Amerikaanse chipreus op om 'fabless' te worden, dus zijn eigen fabrieken te verkopen en 'chipontwikkelaar' te maken. Volgens de activist is Intel hopeloos achterop geraakt op de Aziatische rivalen TSMC en Samsung in de productie van halfgeleiders.