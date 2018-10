Melexis tempert de groeiprognoses

Tijd voor een nuchtere stem. En is er een nuchterder volk dan de logistiek manager? Het onderzoeksbureau Markit polst maandelijks over heel Europa 4.500 van die inkoopmanagers over onder meer de evolutie in de orderboekjes, de productie en de tewerkstelling en distilleert er de invloedrijkste polsslag van de Europese economie uit, de 'purchasing managers index' of kortweg PMI.