Mevrouw Watanabe botst op meneer Erdogan

Wankelt het laatste houvast voor de belegger in Qrf , de naar een diepterecord weggeleden specialist in retailvastgoed? In een gesprek met De Tijd laat CEO Anneleen Desmyter zich niet uit over het dividend. KBC Securities argumenteerde eerder deze week dat gelet op op de druk op de huurprijzen en de nood aan investeringen in de Bpost-sites in Leuven en Antwerpen het dividend over boekjaar 2019 niet langer 'gedekt' is door de courante winst.