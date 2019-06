Mexico-uitstel en rentehoop zetten Azië in de plus

De Aziatische beurzen trekken de opwaartse lijn vandaag door. We zien 1,1 procent winst in Tokio, 2 procent in Hongkong, 1 procent in Shanghai en 1,2 procent in Seoel. Naast de hoop op een renteknip in de VS is daar nog een tweede reden voor: Mexico. Zaterdag raakte bekend dat de VS en Mexico een overeenkomst hebben bereikt over de aanpak van illegale immigratie. Daarop schortten de VS de geplande invoering van invoerheffingen op Mexicaanse producten op.