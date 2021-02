Milano Finanza noemt Melexis als mogelijke overnameprooi

Wie dacht dat de gekte in GameStop enkel een Amerikaans fenomeen was had het mis. Want uit cijfers van De Giro blijkt dat het meest verhandelde aandeel in veruit de meeste Europese landen GameStop was (zie plaatje). Veel van deze klanten zitten nu waarschijnlijk met zware verliezen, want het aandeel is sinds zijn piek op 27 januari (347,50 dollar) met meer dan 80 procent gezakt: