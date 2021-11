Miljardenbod in Europse telecom

Goedemorgen! Even herinneren: scherpe nieuwe maatregelen in Duitsland en Oostenrijk om het coronavirus in te dijken versterkten vrijdag bij Europese beleggers de vrees voor een scherpe vertraging van de groei. En doen beleggers in ijltempo hun gokjes op een Europese renteverhoging eind 2022 terugdraaien, terwijl de Amerikaanse centrale bank wél op koers blijft om de stimulus mondjesmaat terug te draaien.