Debiopharm, een bekend Zwitsers biotechfonds, is onder 3 procent gezakt in het kapitaal van Biocartis . Dat meldt het Mechelse diagnosticabedrijf in een transparantiekennisgeving. Debiopharm is het fonds van de Zwitserse familie Mauvernay die al 40 jaar actief is in moleculaire geneeskunde. In 2018 had het fonds voor 25 miljard dollar activa onder beheer.