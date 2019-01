Bpost stut winst in 2019 met verkoop hoofdkantoor

Het is nieuws dat IBA , de wereldmarktleider in protontherapie, kan missen als kiespijn: het kenniscentrum voor de gezondheidszorg, dat de Belgische overheid adviseert voor de terugbetaling van medische behandelingen, ziet geen bewijs dat die dure kankertherapie werkt. In ons land opent straks in Leuven een eerste protontherapiecentrum, een tweede is in aanbouw in Charleroi.