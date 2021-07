Moderna bekroont recordjacht met S&P500-zitje

De Amerikaanse chipgigant Intel overweegt een slordige 30 miljard dollar uit te trekken om de chipbakker GlobalFoundries over te nemen. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Het zou de grootste overname ooit zijn voor de Californiërs.

GlobalFoundries, dat in onderaanneming voor chipontwikkelaars halfgeleiders produceert, is nu in handen van Mudabala Investment, een staatsinvesteringsfonds van het emiraat Abu Dhabi. Intel zou met de deal een turbo willen zetten op zijn ambitie om weer meer chips in de Verenigde Staten te produceren. Een ambitie die expliciete rugdekking heeft van de Amerikaanse president Joe Biden, die de kleine chip 'de hoefijzernagel van de 21ste eeuw' noemt.