Mogelijke beursgang Aziatische activiteiten geeft AB InBev vleugels

Wereldwijd steeg de omzet met 5 procent in het vierde kwartaal tot 3,92 miljard euro, maar vlakte die groei in december snel af. De invloed van het protest van de Gele Hesjes in Frankrijk werd uiteindelijk vooral gecompenseerd door een groei van 10 procent in Oost-Azië in het algemeen en China in het bijzonder. Daarmee rekent Richemont voorlopig af met de groeiende vrees dat de Chinese economie stevig aan het afkoelen is.