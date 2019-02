Montea lanceert forse kapitaalronde

Kinepolis haalde over boekjaar 2018 een omzet van 475,9 miljoen euro, iets beter dan de 470 miljoen waar de analisten van KBC Securities op rekenden. Dat is een stijging van 34 procent tegenover 2017, met dank aan de overname van de Canadse bioscoopketen Landmark.

De opbrengst per bezoeker van die Canadese keten is wel lager dan de Europese bioscopen van Kinepollis. Daarom stijgt de brutobedrijfswinst (ebitda) minder uitgesproken, met 14 procent naar 119 miljoen euro. Dat cijfer ligt in lijn van de verwachting. De ebitda per bezoeker kromp door Landmark met bijna een vijfde van 4,12 naar 3,34 euro.

Door de hogere rentelasten als gevolg van de Canadese deal zakt de nettowinst ligt, tot 47,4 of 1,75 euro per aandeel. Ook dat is in lijn met de verwachtingen. Het dividend stijgt met 1 procent, tot bruto 92 cent per aandeel.