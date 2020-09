Montea sluit deal met Franse pakjesreus

Life is like mountaineering, never look down. Met die quote van Mount Everestbeklimmer Sir Edmund Hillary begroet de Bloombergterminal ons deze ochtend. De beurzen in Azïë noteren gemengd na de barre beursdag maandag. De S&P 500 sloot op zijn laagste peil sinds juli in een vierde opeenvolgende verliesdag. Maar in de VS was de schade veel beperkter dan in Europa waar de Bel20 de rangen sloot met een verlies van 4,2 procent.