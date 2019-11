Na de handelshoop, de handelstwijfel

Mithra laat weten dat de Europese geneesmiddelenautoriteit heeft besloten de omstandigheden waarin de vaginale anticonceptiering Myring moet worden bewaard, te versoepelen. Er zijn twee belangrijke aanpassingen. Vooreerst is de houdbaarheidsdatum verlengd van 18 tot 24 maanden. Daarnaast is de vereiste om de ring te stockeren op een temperatuur tussen 2 en 8 graden opgeheven.

Mithra zal nu proberen dezelfde labelling te verkrijgen in de Verenigde Staten, waar er volgens CEO François Fornieri nog geen concurrerend generisch middel op de markt is. Fornieri hoopt ook dat de makkelijkere opslag van Myring de verkoopvolumes in Europa zal ten goede komen.

Myring is een generische variant van de NuvaRing van Merck, waarop het patent in april 2018 in de EU en de VS is verlopen.