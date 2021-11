Na zwarte vrijdag, grijze maandag

Straks om 9 uur is Leon Van Rompay, sinds oktober 'gewoon' in plaats van 'interim' CEO , de gastheer voor de beleggersdag van farmagroep Mithra . Die beleggersdag kunt u via deze link live volgen.

De beurskoers kan een opkikker best gebruiken, het aandeel Mithra noteert na een opleving de lente weer ongeveer rond het peil van Nieuwjaar. De halfjaarcijfers waren in september spijts de eerste omzet uit de anticonceptiepil Estelle niet echt overtuigend, belangrijker was echter de vertraging - door Covid-19 - in het onderzoek naar het middel tegen opvliegers Donesta.