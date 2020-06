Naar beste week in 9 jaar voor Aziatische beurzen

Net op de dag waarop Care Property Invest kon melden dat het wordt opgenomen in de EPRA-index, maakte de verhuurder van serviceflats en woonzorgcentra ook een drievoudige overname bekend. Care Property verwerft voor 86,9 miljoen euro de woonzorgcentra ‘De Wand’ in Laken, ‘Keymolen’ in Lennik en ‘Westduin’ in Westende. Samen zijn deze projecten goed voor 366 woongelegenheden in woonzorgcentra en 22 in assistentiewoningen. De overname was eerder aangekondigd maar was nog onderhevig aan opschortende voorwaarden.