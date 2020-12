Nasdaq op weg naar beste jaar sinds 2009

43,4 procent. Dat is met nog een één (volledige) handelsdag te gaan de teller voor de winst van Nasdaq . De Amerikaanse schermenbeurs grossierde in records en stevent af op het beste jaar sinds 2009. Toen beliep de winst 43,9 procent. Met nog een extra duwtje kan het dus zelfs het beste jaar sinds 2003 worden.

De best presterende aandelen: Tesla (+730%), de grote vaccinhoop Moderna (+468%) en thuisblijfaandelen als thuisfitness Peloton (+456%) en een Zoom (+419%) dat - love it or hate it - tijdens de pandemie een werkwoord geworden is.