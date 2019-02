Nasdaq ruilt beer voor stier

Een opvallende mededeling deze ochtend op de webstek van BaFin: de Duitse beurswaakhond verbiedt nieuwe shortposities in Wirecard , bestaande shortposities mogen niet meer vergroot worden. Het verbod geldt tot 18 april, voor twee maanden dus.

De straffe maatregel volgt op de escalerende oorlog tussen de Duitse fintechspeler en Financial Times. De Britse zakenkrant beschuldigt in opeenvolgende salvo's op basis van documenten uit het kantoor in Singapore Wirecard van fraude, wat het aandeel sinds eind januari 40 procent onderuit heeft gehaald.