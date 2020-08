Het voorbeeld van Nasdaq inspireert: in het Verre Oosten noteert bijna alle beurzen in het rood. Voor alle duidelijkheid: rood is in Oost-Azië het kleur van winst. De Japanse, Taiwanse en Koreaanse aandelenmarkten noteren zo'n 1 à 2 procent hoger. Alleen de Chinese beurzen, altijd een beetje in hun eigen bubbel, noteren zo goed als vlak.