Goedemorgen! We starten met een blik op Wall Street gisterenavond. Daar bleek de Dow Jones opnieuw niet vooruit te branden, maar was er voor de Nasdaq dankzij Apple wel stevige winst . Dit met ruggensteun van een lovend rapport van Morgan Stanley, dat als gevolg van de optimistische outlook voor diensteninkomsten het koersdoel voor de iPhone-product verhoogt.

Over de Aziatische beurzen kunnen we vrij kort zijn: daar is er winst in Tokio, terwijl er elders veelal sprake is van een pas op plaats.