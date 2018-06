Nieuwe maatregelen Trump kleuren Azië rood

1. Hoe sterk daalt de winst van H&M?

Hennes & Mauritz maakt donderdagmorgen de halfjaarresultaten bekend – het boekjaar van de Zweedse kledingreus begint op 1 december – en de resultaten zullen vermoedelijk maar zozo zijn. Analisten verwachten een stabiele omzet en een lichte winstdaling van 2,3 procent.

Midden deze maand bleek al dat de omzetevolutie in het tweede kwartaal vlak was in lokale munten, waar analisten een kleine toename van 0,5 procent hadden verwacht. Ook in het eerste kwartaal stagneerde de omzet al. In een poging zijn voorraden te doen slinken verkocht H&M in de driemaandenperiode maart-mei wel meer kledingstukken maar veelal tegen verlaagde prijzen.

H&M heeft het al enkele jaren erg moeilijk om op te boksen tegen de concurrentie van Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka…) en de snel groeiende online-kledingverkopers (Zalando, About You). In iets meer dan twee jaar is de beurskoers van H&M ruim gehalveerd.

2. Klimt de Europese inflatie verder?

Eurostat publiceert vrijdag de eerste raming van de inflatie in de eurozone in juni. In mei steeg de inflatie onverwacht fors: van 1,2 procent in april tot 1,9 procent, wat gevoelig meer was dan verwacht. Het inflatiespurtje was vooral te danken aan de duurdere olie. De kerninflatie, die geen rekening houdt met volatiele productsectoren als voeding, energie en tabak, trok ook hoger maar bleef steken op 1,1 procent. Dat is nog een heel eind verwijderd van het streefdoel van de ECB op middellange termijn: ‘dicht bij, maar minder dan 2 procent’.