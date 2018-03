Nieuwe verkoopgolf rolt over Wall Street

Beleggers gooiden Amerikaanse techaandelen dinsdag opnieuw en masse de deur uit. Facebook kreeg een tik van ruim 5 procent, Twitter donderde zelfs met bijna 12 procent omlaag.

Van het voorzichtige optimisme dat de belangrijkste indexen op Wall Street maandag nog hoger had gestuurd, was dinsdag alvast niet veel meer te merken. De Dow Jones sloot de dag 1,4 procent lager af, maar het was vooral de Nasdaq die het zwaar te verduren kreeg: de index kreeg een oplawaai van meer dan 3 procent.

De positieve sfeer op de Europese beurzen en enkele grote fusie- en overnameberichten hadden de Amerikaanse indexen aanvankelijk op winst gezet. Maar toen in de loop van de dag het ene na het ander ontgoochelende bericht uit de techsector binnenliep, gaven beleggers er massaal de brui aan.

Facebook op de slachtbank

Facebook stond andermaal centraal in die slechtnieuwsshow. Sinds de socialenetwerksite anderhalve week meegesleurd werd in het privacyschandaal rond het databedrijf Cambridge Analytica, is het aandeel al met 18,6 procent gezakt. Dinsdag werd Facebook opnieuw afgestraft toen bekendraakte dat oprichter Marc Zuckerberg de komende maand zal moeten getuigen voor het Amerikaanse Congres.

Bovendien ligt het aandeel op de slachtbank bij tech-analisten. Het grote beurshuis Bank of America Merrill Lynch verlaagde zijn koersdoel dinsdag voor de tweede keer in vijf dagen tijd.

'Twitter is nog kwetsbaarder'

Ondertussen neemt de vrees toe dat ook andere socialemediabedrijven verwikkeld zullen geraken in hun eigen privacy-schandaal. Dat de populaire tabloid The New York Post op blokletterde dat Twitter wel eens een groter data-probleem zou kennen dan Facebook, leidde er mee toe dat het aandeel bijna 12 procent lager tuimelde.

Ook Andrew Left, een shorter die de voorbije jaren naam maakte door de twijfelachtige boekhouding van enkele Chinese bedrijven op Wall Street aan de kaak te stellen, richtte gisteren zijn pijlen op Twitter en meent dat de groep nog kwetsbaarder is dan Facebook.