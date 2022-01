Nieuwjaarsrally stokt | Fanmail voor Telenet

De Londense City trekt zich weer op gang en dus beginnen ook de analistenupdates weer binnen te stromen. Bij beurshuis Jefferies is er een nieuwe telecomanalist, Alex Caldwell, en die houdt net als voorganger Ulrich Rathe Orange Belgium op 'houden' en Proximus op 'verkopen'. Telenet krijgt echter een koopadvies, met een koersdoel van 42,5 euro.

'Dit draait om waardering', stelt Caldwell in een nota. 'En er is een duidelijk pad om de waarde die in de onderliggende infrastructuur zit naar boven te pompen. Een bindende overeenkomst met Fluvius om het vaste netwerk te gelde te maken zal een belangrijke katalysator vormen'. Volgens de analist houdt het steek de onderliggende infrastructuur af te splitsen van de telecomdiensten. 'Telenet noteert tegen 8 keer de vrije kasstroom, terwijl beleggers het meest vergelijkbare dienstenbedrijf, Freenet, tegen 10 keer de vrije kasstroom waarderen'.