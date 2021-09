Nikkei flirt met hoogste stand sinds 1990

De situatie wordt met de dag meer precair voor beleggers in de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. Wie er nu nog in zit, heeft steeds meer moeite om de aandelen te verkopen. De gemiddelde bied-laatspread van het aandeel - of het verschil tussen de prijzen die kopers en verkopers zoeken - is sinds juli meer dan verdubbeld tot 0,35 procent en is bijna het grootst sinds het uiteenspatten van de Chinese aandelenzeepbel in 2015.