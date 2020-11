Nikkei op hoogste niveau in 29 jaar

De vaccinhoop stuwt de Aziatische beurzen vanmorgen hoger en duwt de zorgen over het oplopend aantal coronagevallen in Europa en de VS aan de kant. In Tokio wint de Nikkei 1,7 procent, waarmee de Japanse index op zijn hoogste niveau sinds juni 1991 belandt. De Chinese beurzen blijven dicht bij huis, enerzijds door winstnemingen, anderzijds door zorgen dat de Chinese overheid de groei van de internetreuzen gaat beknotten.