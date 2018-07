Notering Ontex blijft opgeschort

Galapagos heeft het stramien uitgewerkt van een Fase 2-onderzoek met GLPG1205 voor de behandeling van idiopathische longfibrose (IPF). Dat is een zeldzame aandoening van de longen met slechte vooruitzichten: IPF-patiënten overleven doorgaans maar 2 tot 4 jaar.

Het onderzoek met GLPG1205 is Pinta gedoopt. In Fase 2 wil Galapagos de werking testen op maximaal 60 IPF-patiënten. Zij zullen gedurende 26 weken eenmaal daags een orale dosis van 100 mg GLPG1205 of een placebo krijgen. De patiënten zullen gerecruteerd worden in tien landen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

'Primaire doelstelling van de studie is om de verandering ten opzichte van de uitgangswaarde in Forced Vital Capacity (FVC in ml) gedurende 26 weken te vergelijken met placebo. Secundaire criteria omvatten veiligheid, verdraagbaarheid en medicijneigenschappen, tijd tot majeure gebeurtenissen, veranderingen in functionele inspanningscapaciteit en kwaliteit van leven', legt Galapagos uit in een persbericht.