Barco afgestraft, Galapagos opgehemeld

Goedemorgen! We trappen af met het belangrijkste bedrijfsnieuws 'overnight': Materialise voert een stevige kapitaalronde door. BASF investeert 25 miljoen dollar, een kapitaalronde op Nasdaq via een private plaatsing moet de specialist in 3D-printing nog eens 25 à 50 miljoen dollar opleveren.

Materialise trok in 2014 in volle 3D-hype naar Nasdaq tegen 12 dollar per aandeel. Sindsdien beleefde het Leuvense bedrijf op zijn zachtst gezegd veel pieken en dalen in de beurskoers, met 12,59 dollar (slotkoers gisteren) zijn we per saldo weer min of meer bij de startkoers van vier jaar geleden aanbeland.