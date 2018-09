Nyrstar verliest derde van beurswaarde

Montea maakt meer details bekend over de inbreng in natura van het terrein in Tiel (Nederland) dat de specialist in logistiek vastgoed heeft aangekocht. De inbrengwaarde bedraagt 41,2 miljoen euro en daartoe worden 797.216 nieuwe aandelen Montea uitgegeven. Dat gebeurt tegen 51,73 euro het stuk, leert een eenvoudige deling. De slotkoers van donderdag was 59,40 euro. De korting bedraagt dus 12,9 procent.