OPEC-akkoord zonder Iran

De prijs voor een vat Brent-olie zit al maanden in de lift, maar hield een maand geleden abrupt halt net voor de kaap van 80 dollar per vat gerond zou worden. Ondertussen zitten we in de buurt van 73 dollar.



De meeting van de OPEC loopt vrijdag op z'n einde. Velen verwachten dat het machtsblok Saoedi-Arabië/Rusland de rest van de groep zal kunnen overtuigen om de totale productie verder te laten stijgen. Hoe omvangrijk die stijging zal zijn is nog niet geweten. Officieel maakt Rusland geen deel uit van de OPEC, maar toch is het uitgenodigd aan tafel. De belangrijkste producent die er nooit bij is is de Verenigde Staten.



Woensdag kwamen de bevoegde ministers van de betrokken landen aan in Wenen. Toen bleek al dat Iran van plan was om tegengas te geven. Minister Bijan Zanganeh greep ook de kans om te benadrukken dat de VS niets in de pap te brokken heeft bij de OPEC.



Iran heeft al decennialang te lijden onder drastische handelsembargo's opgelegd door de VS. Recent proberen de Amerikanen wel via officieuze kanalen andere olieproducenten aan te sporen eventuele productieverlagingen uit Iran te compenseren.



Nog een tegenstander is Venezuela, waar de dagelijkse output op een jaar tijd met bijna een derde zakte. Het land kampt met woekerende hyperinflatie, en heeft baat bij een hogere prijs per vat om het maximum te puren uit haar natuurlijke rijkdommen.



Het duidelijkste verschil tussen beide kampen is dat de Saoedi's en de Russen installaties die veel meer olie kunnen oppompen. Iran en ook Irak hebben die capaciteit niet, en willen de olie die ze wel kunnen bovenhalen niet verkopen aan lagere prijzen.