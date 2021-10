Olie op hoogste peil in 7 jaar | Beurzen in het rood

Na talrijke expansies in Iberië, vergroot Xior nu ook haar Belgische portefeuille met een grote deal. De Brusselse kotmadam neemt Quares Student Housing over, een fonds dat eveneens actief is in studentenkoten met meer dan 6.000 units. Het vastgoedfonds maakte tot voor enkele jaren deel uit van de genoteerde gvv Qrf die nu voornamelijk in retailpanden actief is.