Olie zakt onder 11 dollar per vat

Goedemorgen. De beurzen vervolgen op kousenvoeten hun positieve stemming van maandag. Gisterenavond sloot de S&P500 25 procent hoger dan zijn dieptepunt midden maart. De Amerikaanse graadmeter staat nog een tiende onder zijn précoronaniveau. Ook de Europese beurzen begonnen de week hoopvol. De Bel20 was de Europese primus dankzij sterk opverende bankaandelen. Zwaargewicht AB InBev kende zijn beste beursdag in meer dan vier weken.

Een verrassend sterk kwartaalrapport van Deutsche Bank gaf ruggesteun, net als de race naar een nieuw vaccin tegen Covid-19 en versoepelende lockdownmaatregelen wereldwijd.

De Aziatische beurzen zetten de winstsessie slechts gedeeltelijk verder met winsten in Zuid-Korea en vlakke koersen in Japan waar de Bank of Japan maandag een extra bazooka van stal haalde.

De olieprijs zet een domper op het sentiment. Amerikaanse olie kreeg maandag een nieuwe dreun en zakte met een kwart in waarde naar 13 dollar per vat. Daar kwam vannacht een nieuwe waardedaling van 17 procent bovenop waardoor de prijs onder 11 dollar per vat zakt. De belangrijkste Amerikaanse olietracker (USO) verkoopt zijn volledige positie aan junicontracten wat een gigantisch prijsverschil met de julicontracten triggert en de angst voor nieuwe negatieve olieprijzen opnieuw op het voorplan brengt. Opslagtanks zitten bovendien tot de nok gevuld waardoor het zwarte goud niet alleen kreunt onder een gebrek aan kopers maar ook aan stockageruimte.

