Bij beleggers heerst nog altijd scepsis over de productie-inperking van afgelopen weekend. Niet alleen zal Saoedi-Arabië tot 1 mei de wereldmarkt met ruwe olie blijven overspoelen, maar niet geheel onverwacht blijkt de lagere productie die Amerikaans president Trump 'beloofde' in het Texaanse wildewestkapitalisme niet zo evident: op een hoorzitting in Houston bleken de Amerikaanse oliebedrijven over potentieel lagere productie allesbehalve op één lijn te zitten.