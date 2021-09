Olieprijs nadert 80 dollar

Even een blik oostwaarts, naar de toestand van de beurzen in Azië en Oceanië. Hongkong gaat licht hoger (+0,3%), net als Seoel (+0,1%). Sydney wint een half procent, terwijl Shanghai 1,4 procent zakt.

In regio’s in het noorden van China kampen nu ook huisgezinnen met stroomuitval. Op sommige plaatsen zijn verkeerslichten uitgevallen, wat tot verkeerschaos leidt. De industriestad Guangdong in het zuiden van China vraagt zijn bewoners in hun huizen het licht uit te doen en geen airco meer te gebruiken.