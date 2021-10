Olieprijs nadert hoogste peil in zeven jaar

In Azië staan vanmorgen beperkte winstcijfers op de borden. Sydney (+0,4%) krijgt steun van de mijnbouwers. In China staat de vastgoedsector onder druk nadat de overheid aankondigde in sommige regio's een pilootprogramma van vastgoedbelastingen in te voeren, met de bedoeling de woningprijzen in toom te houden. Niettemin noteert Shanghai 0,4 procent in de plus. Tokio kleurt 0,9 procent rood nadat de regeringspartij een partiële verkiezing verloor.