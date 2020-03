Olieprijs op laagste peil in 18 jaar

In Aziƫ 'stabiliseert' de olieprijs rond 23 dollar per vat Brent Noordzeeolie. Maar zo blijft de olieprijs op het laagste peil sinds 2002 na een waar horrorkwartaal. Eerst startte Saudi-Arabiƫ een prijzenoorlog om Rusland een lesje te leren, wat het aanbod fors opdreef. En dit net op het ogenblik dat de wereldvraag in vrije val ging, door de drastische maatregelen die overal genomen worden om de verspreiding van het coronavirus in te perken.