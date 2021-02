Olieprijs steekt neus boven 60 dollar

Voor het eerst in meer dan een jaar ging de prijs van de Londense Brent deze morgen even boven 60 dollar per vat. De combinatie van een herstellende vraag naar olie en een beperkt aanbod, geeft de olieprijs steun.

Het is vooral in China dat de vraag naar olie in de lift zit. Shell-CEO Ben Van Beurden verklaarde vorige week dat de brandstofverkopen in China terug in een 'significante groei' zitten. De koudegolf in de VS en Europa geven een impuls aan de vraag naar stookolie en gas. Verder anticiperen beleggers op een hogere vraag naar olie zodra de wereldeconomie normaliseert dankzij het vaccinatieprogramma.