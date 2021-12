'Omikron kan ook katalysator voor beursrally zijn'

De strateeg erkent dat er op dit ogenblik nog veel onzeker is. 'Maar de eerste rapporten suggereren dat omikron minder dodelijk is dan eerdere varianten, in lijn met de historische evolutie van virussen. Als die eerste indicaties bevestigd worden, zou omikron uiteindelijk een positieve factor kunnen worden voor de markten. Want mocht een meer besmettelijk en minder dodelijk virus gevaarlijker varianten wegduwen, zou dit de pandemie reduceren tot iets dat meer op de seizoensgriep begint te lijken'.

Bref: early days. Maar het is een prikkelende visie die we hier toch even in de groep wilden gooien. The audacity of hope.