Omzetalarm bij Van de Velde

De plantageholding Sipef heeft in het eerste kwartaal 3,3 procent minder palmolie geproduceerd dan in de overeenstemmende periode van 2017. De eigen plantages leverden wel 3,5 procent meer op. Daarbij werd 11,4 procent groei in Indonesië grotendeels tenietgedaan door 11,4 procent minder productie in Papoea als gevolg van intense regenval. De producties van derden (kleine boeren) kende een sterke daling. De gemiddelde marktprijs was met 674 dollar per ton iets lager dan een jaar eerder (773 dollar).