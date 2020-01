Onrust door Iranconflict ebt weg

Vandaag komen de koele cijferaars van Eurostat met een raming van de inflatie in december. Waarschijnlijk stijgt die van 1 naar 1,3 procent, maar dit louter omdat een vatje olie wat duurder is geworden. Exclusief voeding en energie zou de zogenaamde 'kerninflatie' op 1,3 procent stabiliseren. In beide scenario's dus ruim onder het doel van de ECB.