'Ontex blijft Braziliaanse overname afbetalen'

Het dagverlies van Ontex loopt op tot meer dan 7 procent, naar de laagste koers sinds eind 2014. Het jaarverslag slaagde er dus toch nog in negatief te verrassen, zelfs al waren bijna alle cijfers vrijgegeven na de winstwaarschuwing eind januari.

'Het is duidelijk dat het gros van Ontex' problemen komen van de overname van Hypmermarcas,' reageert Reginald Watson van ING. 'De lage prijs die Ontex betaalde was slechts een figuurlijke eerste afbetaling: Ontex is sindsdien blijven betalen.'

Zonder de eenmalige last van 15 miljoen euro die Ontex in het vierde kwartaal opnam was de groepswinst boven de analistenconsensus uitgekomen. 'De winstmarge in 2017 zonder Hypermarcas (12%, gezakt van 12,5%) is een verdienstelijk resultaat gezien de tegenwind van grondstoffenkosten en productievertragingen.'