Criticus gunt AB InBev wat respijt

De luierfabrikant Ontex grijpt in bij zijn Braziliaanse dochter, een grote overname die tot nog toe absoluut niet rendeerde en de groep tot een winstwaarschuwing dwong. Ontex Brazilië sluit de fabriek in Aparecida de Goiânia en brengt de productie over naar die in Senador Canedo, eveneens in de deelstaat Goiás.