Ook AvH en CFE schrappen dividenden

Zo veert Sydney een kleine 3 procent op nadat de Australische beurs dinsdag 2 procent had verloren. Er werden minder nieuwe coronagevallen genoteerd in het land en de prijzen voor ijzererts, een belangrijke exportgrondstof voor Australië, stijgen.

In China gaan de beurzen lichtjes omhoog, gesteund door hoop dat ’s wereld op een na grootste economie begint te herstellen. Ook Seoel noteert lichtjes in de plus, maar de Japanse beurs verliest zowat een procent. Het aantal coronabesmettingen in Tokio loopt snel op. Dat voedt de speculatie dat de overheid de hoofdstad in lockdown zal plaatsen.