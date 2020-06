De gapende kloof tussen Wall Street en Main Street baart ook zakenbankiers zorgen, schrijft Financial Times. 'Markten lopen veel te hard vooruit op de realiteit', zegt Manolo Falco, hoofd van de zakenbank van Citi. 'We raden al onze bedrijfsklanten aan nu geld op te halen want beter dan dit wordt het niet'.

Falco vervolgt: 'Beleggers verrekenen een herstel in V-vorm. Iedereen gaat terug aan het werk en alles is weer dik OK. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het zo gemakkelijk is'.